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Два популярных актера исчезли из титров «Летучего корабля»

Актера Козловского и актрису Раппопорт убрали из титров «Летучего корабля»

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Пресс-служба кинокомпании «Контент-Клуб»

Два популярных артиста — актер Данила Козловский и актриса Ксения Раппопорт — исчезли из титров нового фильма «Летучий корабль». Об этом сообщил онлайн-кинотеатр «КиноПоиск».

Козловский, уточнили в Telegram-канале сервиса, исполнил роль пяти Бабок-Ежек в пластическом гриме, а Раппопорт появляется в образе цыганки, ее лицо скрыто под маской.

В студии «Рок», снимавшей фильм, отказались объяснять, почему актеров убрали из титров.

«Летучий корабль» Ильи Учителя выходит в российский прокат 21 марта.

Фильм о матросе Иване и принцессе Забаве снимали более четырех лет, и съемки были завершены еще до начала спецоперации России на Украине. Продюсеры до этого заявляли, что трех актеров, критиковавших спецоперацию России на Украине, пришлось заменить. Из-за этого премьеру, которая планировалась на 7 марта, перенесли на новую дату.

Ранее Барецкий объяснил, что готов взять Кологривого дворецким в особняк Пугачевой.

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