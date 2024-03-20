Газманов об идее включить его песни в школьную программу: «Большая честь для меня»

Певец Олег Газманов одобрил идею включить его песни в школьную программу. В беседе с телеканалом «360» он рассказал, что это стало бы для него большой честью, отметив, что молодежь любит его творчество.

«Если мои песни и особенно мои стихи из песен будут в школьных программах, то для меня это, конечно, будет большой честью и признанием», — заявил исполнитель.

По его словам, на своих выступлениях он часто замечает молодых людей и детей, которые поют его песни наизусть. Он также признался, что до сих пор помнит песни своего детства, которые передавали любовь к Родине, заявив, что сегодня ему этого не хватает.

«Надеюсь, и мои песни и стихи будут полезны», — отметил Газманов.

Напомним, Минпросвещения одобрило идею о включении в школьную программу песен патриотичных исполнителей – Олега Газманова, Shaman, группы «Любэ» и других. С этой идеей впервые выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. Однако, в Совете межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» идею раскритиковали, заявив, что такой шаг не повысит патриотичность детей, а по-настоящему популярную музыку они итак будут слушать.

Ранее Газманов рассказал о свей мечте встретиться со Сталиным.