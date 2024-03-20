Газманов назвал «настоящим признанием» изучение его песен на уроках

Народный артист России Олег Газманов заявил «Газете.Ru», что для него будет большой честью включение его песен в школьную программу на уроках музыки. Он отметил, что на его концерты приходит «очень много» детей, которые знают практически весь его репертуар.

«Если мои песни и особенно мои стихи из песен будут в школьных программах, то для меня это, конечно, будет большой честью и признанием. На моих концертах я вижу не только молодежь и пожилых людей. Ко мне приходит очень много детей, и они поют практически весь мой репертуар. Я помню песни моего детства. Пионерские и комсомольские песни. В них прославлялась любовь к Родине, отвага и честь и много еще нравственного и хорошего. Этого сейчас не хватает. Надеюсь, и мои песни и стихи будут полезны», — сказал он.

19 марта депутат Госдумы Сергей Колунов сообщил, что Министерство просвещения России поддерживает идею о включении в школьную программу уроков музыки изучения песен певцов Олега Газманова, Shaman, группы «Любэ» и других артистов-современников. По мнению депутата, государству предстоит создать список патриотических исполнителей совместно с экспертами и родительскими организациями.

Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков заявил, что расширение репертуара уроков музыки не окажет особого влияния на учебный процесс. Он отметил, что такой шаг не поможет сформировать у детей чувство патриотизма.

Ранее в Госдуме призвали убрать из школьной программы Билли Айлиш, оставив The Beatles.