Солист «Руки Вверх!» рассказал о своей жизни после рождения пятого ребенка

Солист «Руки вверх!» Сергей Жуков признался, что смог понять, какой след оставил на земле, после рождения пятого ребенка — сына Эвана. Об этом он рассказал kp.ru.

По его словам, его дети — это лучшее, что с ним случилось. Певец отметил, что ему и его супруге, экс-участнице группы «ВИА Сливки» Регине Бурд удается воспитывать детей и при этом не уставать друг от друга и не ссориться.

«Вы знаете, раньше мы не понимали иностранцев. Много лет назад мы приходили куда-то, а ребенок лежит там где-то. На кресло положили, и он спит. Мы говорили: «Боже, какой кошмар! Бросили. Где-то сбоку лежит, спит». Прошли годы, родились еще трое. И мы такие: «Клади его, пусть спит самое главное». И это не потому, что мы плохие родители. Это потому что отношение к тому, что ты делаешь — другое. Ты понимаешь, что папа и мама тоже достойны продолжать любить друг друга, жить, у них тоже есть своя история, чтобы продолжать дальше рожать детей», — поделился Жуков.

Артист добавил, что дети всегда понимают и поддерживают их с женой.

15 марта Сергей Жуков признался в интервью «Газете.Ru», что ощущает выгорание после больших концертов и реализации крупных проектов. После энергозатратной работы музыкант предпочитает восстанавливать силы в отпуске с семьей. В браке с Региной Бурд он воспитывает четверых несовершеннолетних детей — младший из них, сын Эван, родился 7 декабря 2023 года.

Ранее Сергей Жуков рассказал о травле его дочери в театре.