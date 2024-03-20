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Стало известно, что в России восхитило сыгравшего Воланда Аугуста Диля

Актер Князев: Аугуста Диля восхитили российские театры

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АМЕДИА

Немецкий актер Аугуст Диль, который исполнил роль Воланда в новой экранизации «Мастера и Маргариты», был приятно удивлен ситуацией с российскими театрами. Об этом телеканалу «360» рассказал его коллега, актер Евгений Князев, сыгравший в фильме Берлиоза.

По словам Князева, Диль признался, что в Германии ситуация с театрами обстоит хуже. В частности, он удивлялся, что в одном городе может быть так много театров, которые получают государственное финансирование.

Князев также отметил легкость совместной работы с Дилем, и предположил, что это связано с театральной деятельностью обоих артистов.

«У нас было о чем поговорить, о театре. И он оказался таким замечательным человеком тоже, понимающий про театр и его значение. Он продолжает работать артистом, но у них немножко не та система», — рассказал Князев.

Также сыгравший Берлиоза актер признался, что долго не смотрел фильм, но сделал это, вспомнив как Аугуст Диль восторгался Санкт-Петербургом.

Напомним, кассовые сборы фильма «Мастер и Маргарита» в России превысили 2 млрд рублей – это первый фильм с возрастным рейтингом «18+», который смог преодолеть эту отметку.

Ранее актер Константин Хабенский оценил новый фильм «Мастер и Маргарита».

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