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Кологривого задержали после пьяного дебоша в Новосибирске

Актера Никиту Кологривого везут на допрос в полицию Новосибирска

Актера Никиту Кологривого задержали и везут для допроса в отдел полиции Новосибирска. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Новосибирск в курсе».

По данным канала, на актера могут завести дело по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Ему грозит до 15 суток ареста.

В Telegtram-канале НГС, в свою очередь, опубликовали видеоролик с Кологривым, который заходит в отделение полиции. Актер улыбнулся на камеру и признался, что настрой у него хороший.

20 марта сообщалось, что новосибирская полиция проводит проверку действий Кологривого, устроившего дебош в одном из ресторанов города. В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что на звезду «Слова пацана» поступило заявление, в котором утверждалось, что он «грубо нарушал общественный порядок» в одном из заведений города.

До этого стало известно, что артист «очень сильно хулиганил» в ночь на 19 марта, был сильно пьян, нападал на работников ресторана и приставал к сотрудницам заведения. Одну из официанток он пытался склонить к близости. После того как девушка оказала сопротивление, Кологривый укусил ее за ногу. Затем актер начал заламывать официантке руки.

Ранее актер Кологривый отменил выступление на гала-концерте «Жванецкий».

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