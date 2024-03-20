Агент звезды «Слова пацана» прокомментировала дебош актера в ресторане

Агент звезды «Слова пацана», актера Никиты Кологривого подтвердила, что между артистом и сотрудниками бара-ресторана в Новосибирске произошел конфликт. Ее слова передает издание RT в Telegram-канале.

Представитель Кологривого уточнила, что сейчас между руководством заведения и артистом «все улажено» и завершила свою речь фразой: «Другого комментария у нас не будет».

Накануне стало известно, что новосибирская полиция проводит проверку действий актера Никиты Кологривого, устроившего дебош в одном из ресторанов города. В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что на звезду «Слова пацана» поступило заявление, в котором утверждалось, что он «грубо нарушал общественный порядок» в одном из заведений города.

До этого издание «Абзац» сообщало, что артист «очень сильно хулиганил» в ночь на 19 марта, был сильно пьян, нападал на работников ресторана и приставал к сотрудницам заведения. Одну из официанток он пытался склонить к близости. После того как девушка оказала сопротивление, Кологривый укусил ее за ногу. Затем актер начал заламывать официантке руки.

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