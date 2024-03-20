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Звезда «Шерлока Холмса» о Пугачевой: «Пузырь на поверхности»

Актер Ливанов заявил, что Пугачева предательница с грязной душой

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Звезда фильм «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», актер Василий Ливанов заявил в беседе с aif.ru, что певица Алла Пугачева не достойна обсуждения после эмиграции из России.

«Это все пузыри на поверхности воды — подобные люди. Средствами искусства она не может привлечь к себе внимание, поэтому говорит гадости о родине», — отметил артист.

Он назвал артистку и ее супруга Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) предателями. По словам Ливанова, подобных людей сразу видно, в какие бы одежды они «не рядили свою грязную душу». Актер считает правильным, что концерты Галкина отменяют за рубежом. Ливанов отмечает, что за пределами России «все все понимают о предателях, потому что бог един».

29 сентября 2022 года сообщалось, что Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой уехали в Израиль после начала специальной военной операции России на Украине. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр. Затем знакомый певицы сообщал, что она планирует переехать в Великобританию после новогодних праздников. Он признавался, что звездная пара хочет, чтобы дети получили образование в Лондоне.

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