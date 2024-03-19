В российскую школьную программу хотят включить песни Shaman и Газманова

Министерство просвещения России поддерживает идею о включении в школьную программу уроков музыки изучения песен певцов Олега Газманова, Shaman (Ярослав Дронов), группы «Любэ» и других современных артистов-патриотов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Колунова.

«Мою инициативу с предложением включить в учебную программу школьных уроков музыки изучение современных патриотических композиций Минпросвещения поддержало», — сказал парламентарий.

Он добавил, что теперь государству предстоит создать список патриотических исполнителей совместно с экспертами и родительскими организациями. По словам Колунова, композиции Shaman, Газманова и «Любэ» в перечень попадут точно.

Как позднее заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков, особого влияния на учебный процесс расширение репертуара уроков музыки не окажет. При этом само предложение деятель раскритиковал, заявив, что такой шаг не поможет сформировать у детей чувство патриотизма.

Ранее в Госдуме призвали убрать из школьной программы Билли Айлиш, оставив The Beatles.