Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российскую школьную программу хотят включить песни Shaman и Газманова

Минпросвещения одобрило включение в программу школ изучение песен Shaman

close
100%
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Министерство просвещения России поддерживает идею о включении в школьную программу уроков музыки изучения песен певцов Олега Газманова, Shaman (Ярослав Дронов), группы «Любэ» и других современных артистов-патриотов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Колунова.

«Мою инициативу с предложением включить в учебную программу школьных уроков музыки изучение современных патриотических композиций Минпросвещения поддержало», — сказал парламентарий.

Он добавил, что теперь государству предстоит создать список патриотических исполнителей совместно с экспертами и родительскими организациями. По словам Колунова, композиции Shaman, Газманова и «Любэ» в перечень попадут точно.

Как позднее заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков, особого влияния на учебный процесс расширение репертуара уроков музыки не окажет. При этом само предложение деятель раскритиковал, заявив, что такой шаг не поможет сформировать у детей чувство патриотизма.

Ранее в Госдуме призвали убрать из школьной программы Билли Айлиш, оставив The Beatles.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами