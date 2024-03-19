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Стало известно имя дочери Петросяна

«Звездная пыль»: юморист Петросян и Брухунова назвали свою дочь Матильдой

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bruhunova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юморист Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова могли назвать свою дочь Матильдой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».

По данным канала, эту информацию прислала им подписчица. В «Звездной пыли» называют Брухунову «завзятой театралкой» и предполагают, что жена артиста вдохновлялась оперой «Иоланта» Петра Чайковского, когда давала имя дочери. При этом звездная пара не раскрывает имя ребенка.

Супруга комика Татьяна Брухунова 13 марта 2024 года опубликовала в соцсетях семейное фото, держа на руках дочь. Жена артиста скрывала свою вторую беременность, поэтому в сети появились слухи, что девочку выносила суррогатная мать. Женщина опровергла эту информацию. Затем Брухунова призналась, что дочь юмориста родилась в прошлом году.

Брухунова стала пятой супругой шоумена, пара официально оформила отношения в декабре 2019 года. Они скрывали, что ждут рождения общего ребенка, и только в сентябре 2020 года Петросян опубликовал фото с шестимесячным мальчиком — его назвали в честь отца артиста Вагана Межлумовича.

Ранее Кушанашвили заявил, что Брухунова сделала из жизни с Петросяном шапито.

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