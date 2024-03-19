В Госдуме призвали убрать из школьной программы Билли Айлиш, оставив The Beatles

Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что творчество американской певицы Билли Айлиш нужно убрать из школьной программы из раздела «современная музыка». Его слова передает NEWS.ru.

«The Beatles и король рок-н-ролла Элвис [Пресли] — еще ладно. Но зачем она детям? Выходит в мешке на сцену с зомби-глазами и шепчет, а ее кошмары послужили идеями для многих ее песен, ест пауков и чернилами запивает», — подчеркнул парламентарий.

Говырин назвал Айлиш треш-стримером, а не певицей и вспомнил, что недавно в России приняли против подобного контента закон.

Накануне депутат Госдумы Сергей Колунов признался в беседе с «Парламентской газетой», что направил обращение министру просвещения России Сергею Кравцов с просьбой добавить певца Shaman, Олега Газманова и Николая Расторгуева в школьную программу. По словам парламентария, он проявил инициативу по просьбе родственников участников СВО. Затем в ведомстве ответили Колунову и заявили, что «готовы рассмотреть возможность дополнения федеральной рабочей программы по учебному предмету «Музыка».

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