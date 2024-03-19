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В Госдуме призвали убрать из школьной программы Билли Айлиш, оставив The Beatles

Депутат Говырин призвал убрать Билли Айлиш из школьной программы за ненужностью

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Mike Baker/AMPAS/AdMedia/Global Look Press

Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что творчество американской певицы Билли Айлиш нужно убрать из школьной программы из раздела «современная музыка». Его слова передает NEWS.ru.

«The Beatles и король рок-н-ролла Элвис [Пресли] — еще ладно. Но зачем она детям? Выходит в мешке на сцену с зомби-глазами и шепчет, а ее кошмары послужили идеями для многих ее песен, ест пауков и чернилами запивает», — подчеркнул парламентарий.

Говырин назвал Айлиш треш-стримером, а не певицей и вспомнил, что недавно в России приняли против подобного контента закон.

Накануне депутат Госдумы Сергей Колунов признался в беседе с «Парламентской газетой», что направил обращение министру просвещения России Сергею Кравцов с просьбой добавить певца Shaman, Олега Газманова и Николая Расторгуева в школьную программу. По словам парламентария, он проявил инициативу по просьбе родственников участников СВО. Затем в ведомстве ответили Колунову и заявили, что «готовы рассмотреть возможность дополнения федеральной рабочей программы по учебному предмету «Музыка».

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