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«Пришел Сережа»: Mia Boyka пожаловалась, что покинула «Маску» из-за Лазарева

Певица Mia Boyka заявила, что Лазарев в любом случае узнал бы ее на «Маске»

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Кадры из шоу «Маска»/НТВ

Певица Mia Boyka в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что проиграла на шоу «Маска» во многом из-за Сергея Лазарева, который стал специальным гостем того выпуска.

«Теперь я могу об этом кричать на всю страну! Да, это я под маской Арлекина в шоу «Маска» на НТВ. Все выпуски я водила за нос членов жюри, а эту песню захотела спеть своим голосом, потому что эту песню я чувствовала именно так. Но пришел дорогой Сережа Лазарев, а он не мог меня не отгадать, потому что он знает мой голос», — написала Mia Boyka.

В комментариях артист извинился за то, что раскрыл личность Арлекина на шоу, и отметил, что узнал бы голос коллеги из тысячи. В ответ на это Boyka лишь заверила, что ей приятно, что Лазарев сразу узнал ее тембр.

В рамках проекта номинантами на вылет оказались Щенок, Кот и Арлекин. До выступления Boyka пожаловалась на боль в животе и раскрыла свой пол членам жюри. Приглашенным гостем был Сергей Лазарев, с которым артистка ранее выступала дуэтом, он уверенно назвал имя звезды после ее выступления. При этом певица не удивилась тому, что Лазарев ее узнал, так как она предчувствовала такой исход.

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