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Леонид Ярмольник рассказал, какого кино не хватает в России после ухода Быкова

Актер Леонид Ярмольник заявил, что в России не хватает семейного кино

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Леонид Ярмольник в разговоре с kp.ru заявил, что после ухода режиссера Ролана Быкова в России не хватает детского и семейного кино.

«Нужно стараться объединять людей, давать им повод для общения внутри семьи… У нас ведь после ухода Ролана Быкова отсутствует детское кино как таковое. Нет сказок, на которых выросли и я, и Илюша (речь идет о режиссере Илье Учителе — «Газета.Ru»). Нет «Морозко», нет «Королевства кривых зеркал». Наверное, время продиктовало свои новые законы: надо создавать семейное кино», — отметил Ярмольник.

Он считает, что хорошее семейное кино поможет бабушкам найти общий язык с внуками, а родителям — с детьми. Ярмольник считает, что сейчас в стране наступило непростое время, из-за чего людям хочется хотя бы в кино видеть надежду на лучший исход развития событий. По мнению артиста, россиянам сейчас приходится тратить очень много сил, чтобы не сопереживать и не волноваться из-за происходящего в мире.

«Пусть двухчасовые сеансы в кино будут той отдушиной, которая позволит продолжать улыбаться, общаться и радоваться друг другу», — резюмировал артист.

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