Военная драма «Позывной «Пассажир» стартовала в более чем 2 тыс. кинотеатров

Российская военная драма режиссера Ильи Казанкова «Позывной «Пассажир» в первый уикенд собрала 57,2 млн рублей в российском прокате. Об этом сообщили создатели картины.

Фильм стартовал в более чем 2 тыс. кинотеатров в РФ, Белоруссии и Узбекистане 14 марта. В премьерный уикенд состоялось более чем 10,8 тыс. сеансов.

В фильме рассказывается о событиях, которые разворачивались на Донбассе в 2015 году и послужили предпосылкой для начала специальной военной операции.

Высокие сборы фильма говорят об интересе аудитории и готовности смотреть контент про СВО, считают авторы проекта.

Итоги первого уикенда проката указывают на очевидный успех для фильма о войне, который идет в условиях высокой конкуренции в кинотеатрах (параллельно в прокате сейчас идут такие фильмы, как «Онегин», «Лед 3» и «Дюна 2»).

Аналитики «Бюллетеня кинопрокатчика» ожидали сборы на уровне фильма «Свидетель», собравшего 14 млн в августе 2023 года. Однако уже перед стартовым уикендом они подняли свои ожидания, дав прогноз на выходные в 30 млн. В итоге фильм превзошел эти прогнозы в два раза.

В России до широкого проката фильм «Позывной «Пассажир»» получил более 1 тыс. упоминаний в СМИ и 10 тыс. сообщений в социальных медиа.

Сообщения о премьере проекта получили более 12 млн просмотров в социальных сетях, 180 тыс. лайков, 21 тыс. репостов, 4 тыс. комментариев.

При этом авторы проекта отмечают, что фильм подвергся критике на территории Украины.

Исполнитель главной роли в фильме Антон Шагин награжден указом президента России медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Напомним, премьера фильма прошла на выставке «Россия» 11 марта.