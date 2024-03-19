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Василий Ливанов раскритиковал режиссера «Шерлока Холмса и доктора Ватсона» за приспособленчество

Актер Василий Ливанов назвал Игоря Масленникова некомпетентным режиссером

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Ленфильм

Актер Василий Ливанов в разговоре с aif.ru раскритиковал режиссера Игоря Масленникова, который снял сериал «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», где артист сыграл главную роль.

«Никак не забуду одну его фразу! Когда мы играли эпизод и заканчивали, он говорил: «Вы угадали тайный замысел режиссера». Я хохотал — это же надо придумать такую форму, прикрыть свою некомпетентность. Мол, что мы угадали тайный замысел режиссера. А мы и не подозревали, что воплощаем его тайные замыслы», — вспомнил Ливанов.

По словам актера, проект спасал опытный оператор Юрий Векслер и его напарник в кадре, актер Виталий Соломин. Ливанов считает, что Масленников был слаб в жанре детектива, а его режиссерские таланты сильно ставились под сомнение. Актер отметил, что режиссер старался компенсировать недостаток профессионализма партийной выслугой. В связи с этим Ливанов назвал Масленникова приспособленцем и раскритиковал за слабую режиссуру.

«За Масленниковым была номенклатура, вот была его сила. У него были связи. Он учился вместе с Ильей Авербахом, прекрасным режиссером. Но Илюша не стал парторгом, не завел себе на «Ленфильме» кабинет», — резюмировал актер.

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