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Стало известно, почему Shaman не выступил на концерте с Путиным

Продюсер Рудченко заявил, что Shaman пропустил концерт с Путиным из-за графика

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Павел Бедняков/РИА Новости

Продюсер Павел Рудченко предположил, что у певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) сейчас плотный график, поэтому артист не выступил на концерте в Москве по случаю 10-летия воссоединения Крыма с Россией. Его слова передает NEWS.ru.

«Когда артист становится мегапопулярным, а Shaman сейчас в топ-5 артистов России, то у него очень плотный гастрольный график, чуть ли не на полгода, на год распланирован», — заявил эксперт.

Рудченко заявил, что Shaman — тот человек, который сделал патриотическую музыку популярной, поэтому он «чуть ли не номер один» в этом жанре. При этом продюсер не исключает, что решение о том, что Дронову нужно пропустить нынешнее мероприятие, приняла PR-команда артиста. Она посчитала, что певец слишком часто появляется на подобных концертах.

18 марта сообщалось, что Путин спел гимн России с участниками концерта в честь воссоединения с Крымом. Он завершил свою речь на московском концерте словами «Да здравствует Россия!».

Недавно Shaman удивил фанатов новым образом. Дронов появился на сцене с длинными светлыми распущенными волосами. Позже Shaman признался, что длинные волосы не наращивал — это был парик.

Ранее экс-участница «Голоса» (организация включена Минюстом в список иноагентов) расплакалась из-за фонограммы на концерте.

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