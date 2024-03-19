«Мы будем хранить его»: Машков рассказал о последнем совете от Ширвиндта

Актер Владимир Машков на прощании с Александром Ширвиндтом рассказал о последнем совете от знаменитого артиста. Об этом пишет NEWS.ru.

«Он мне сказал: «Вова, помни, что наша главная задача — всеми силами закреплять великое вчерашних в сознании нынешних». Мы будем хранить его всегда и любить. Спасибо, Александр Анатольевич, за нашу легкую жизнь», — высказался Машков.

По мнению актера, его ушедший коллега является олицетворением прекрасного и легкого. Машков считает, что каждый актер стремился достичь таланта Ширвиндта. Артист выразил соболезнования друзьям, родным и близким актера.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет. Он известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Трое в лодке, не считая собаки». В 2000-2021 годах являлся художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

Недавно сообщалось, что актрисе Вере Алентовой стало плохо на прощании с Ширвиндтом. На помощь звезде фильма «Москва слезам не верит» пришла дочь Юлия Меньшова: она посадила 82-летнюю артистку на стул рядом с родственниками Ширвиндта.

Ранее онлайн-кинотеатры за год увеличили выпуск оригинальных проектов вдвое.