Умер замдиректора Имперского русского балета Витаутас Таранда

В Москве скончался замдиректора Имперского русского балета Витаутас Таранда. Об этом сообщил Life со ссылкой Telegram-канал Shot.

Предварительная причина — проблемы с сердцем, отметил канал. Артист не дожил неделю до своего 59-летия.

По данным Shot, Таранда умер в квартире своей жены, женщина была дома. Канал отметил, что в последнее время у артиста были проблемы с алкоголем, а большую часть времени он проводил лежа и передвигался только с посторонней помощью.

Исполнительный директор Имперского русского балета Магомед Кулбужев сообщил корреспондентам, что смерть стала внезапной, а перед трагедией у Витаутаса не наблюдалось ухудшения состояния. Точную причину смерти позже установят эксперты.

До этого в Московском театре сатиры состоялась панихида по знаменитому российскому актеру, народному артисту РСФСР Александру Ширвиндту. Согласно информации издания, после отпевания гроб выносили из театра под оглушительные аплодисменты присутствующих и крики «браво». Свои соболезнования родным и близким артиста выразили Владимир Путин и Сергей Собянин. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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