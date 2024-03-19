Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер замдиректора Имперского русского балета Витаутас Таранда

Shot: замглавы Имперского русского балета Витаутас Таранда умер в квартире жены

close
100%
«SHOT»' class="item-image" >
Телеграм-канал «SHOT»

В Москве скончался замдиректора Имперского русского балета Витаутас Таранда. Об этом сообщил Life со ссылкой Telegram-канал Shot.

Предварительная причина — проблемы с сердцем, отметил канал. Артист не дожил неделю до своего 59-летия.

По данным Shot, Таранда умер в квартире своей жены, женщина была дома. Канал отметил, что в последнее время у артиста были проблемы с алкоголем, а большую часть времени он проводил лежа и передвигался только с посторонней помощью.

Исполнительный директор Имперского русского балета Магомед Кулбужев сообщил корреспондентам, что смерть стала внезапной, а перед трагедией у Витаутаса не наблюдалось ухудшения состояния. Точную причину смерти позже установят эксперты.

До этого в Московском театре сатиры состоялась панихида по знаменитому российскому актеру, народному артисту РСФСР Александру Ширвиндту. Согласно информации издания, после отпевания гроб выносили из театра под оглушительные аплодисменты присутствующих и крики «браво». Свои соболезнования родным и близким артиста выразили Владимир Путин и Сергей Собянин. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее итальянский певец рассказал, зачем приехал в Россию с концертом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами