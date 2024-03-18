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Жители Москвы выбрали имя Амур для тигра из Московского зоопарка

Жители столицы проголосовали за имя Амур для тигра из Московского зоопарка

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Victor Lisitsin/Global Look Press

Жители российской столицы проголосовали за имя Амур для амурского тигра из Московского зоопарка. Об этом сообщает пресс-служба столичного мэра и правительства Москвы.

«В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование», — указывается в публикации.

Согласно информации пресс-службы, в общей сложности было предложено четыре варианта для наименования хищника.
«Больше всего голосов набрало имя Амур. Его выбрали свыше 52% горожан», — пояснили столичные власти.

На втором месте расположилось имя Орион (20% голосов), на третьем — Хабар (14% голосов), на последнем — Восток (11%). В опросе приняли участие более 255 тыс. горожан.

В феврале стало известно, что амурский тигр, которого отловили в Хабаровском крае, сильно пострадал от человека. У хищника было обнаружено множество травм. Это последствия попадания в капкан, что привело к перелому и потере двух пальцев. Также у тигра серьезные травмы зубов. Животное, вероятно, получило их при попытке освободиться из капкана.

Ранее сообщалось, что сбежавший из украинского зоопарка тигр угрожает жителям словацкого села Улич.

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