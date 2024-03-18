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Вдова Грачевского рассказала, какой сюжет из «Ералаша» любит сын режиссера

Вдова Грачевского Екатерина: сын любит сюжет, где отец играет джина в «Ералаше»

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская призналась, что ее супруг млел бы от счастья, услышав, как их четырехлетний сын Филипп часто напевает композицию «Мальчишки и девчонки» из киножурнала «Ералаш». Ее слова передает NEWS.ru.

«Самый любимый сюжет с папой — это где тот играет джина. Любит сюжет «Мама, купи мне котика». Потому что безумно любит котиков. Удивительно — мы с Борей оба собачники, а наш ребенок любит котиков, смотрит этот сюжет, за мной бегает и повторяет: «Мама, купи мне котика, купи котика!» — рассказала вдова.

По словам Белоцерковская, наследник сильно похож на отца тем, что он такой же мягкий, добрый, ласковый и романтичный. Она добавила, что Филипп обладает той же колоссальной памятью, что и отец.

«Ребенок познает жизнь, ему абсолютно все интересно: и петь, и учить стихи, и рисовать... Любит создавать поделки и лепить из пластилина. Очень разносторонний мальчик. Мне кажется, все дети разносторонние. Главное, их заинтересовать», — добавила вдова.

Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская поженились в 2016 году, а 8 апреля 2020 года у супругов появился на свет сын, которого назвали Филиппом. Режиссер тогда в четвертый раз стал отцом, ему был 71 год. У пары мог родиться еще один ребенок, но актриса перенесла выкидыш. Это случилось уже после того, как продюсера не стало в январе 2021 года.

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