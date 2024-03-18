Вдова Грачевского рассказала, какой сюжет из «Ералаша» любит сын режиссера

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская призналась, что ее супруг млел бы от счастья, услышав, как их четырехлетний сын Филипп часто напевает композицию «Мальчишки и девчонки» из киножурнала «Ералаш». Ее слова передает NEWS.ru.

«Самый любимый сюжет с папой — это где тот играет джина. Любит сюжет «Мама, купи мне котика». Потому что безумно любит котиков. Удивительно — мы с Борей оба собачники, а наш ребенок любит котиков, смотрит этот сюжет, за мной бегает и повторяет: «Мама, купи мне котика, купи котика!» — рассказала вдова.

По словам Белоцерковская, наследник сильно похож на отца тем, что он такой же мягкий, добрый, ласковый и романтичный. Она добавила, что Филипп обладает той же колоссальной памятью, что и отец.

«Ребенок познает жизнь, ему абсолютно все интересно: и петь, и учить стихи, и рисовать... Любит создавать поделки и лепить из пластилина. Очень разносторонний мальчик. Мне кажется, все дети разносторонние. Главное, их заинтересовать», — добавила вдова.

Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская поженились в 2016 году, а 8 апреля 2020 года у супругов появился на свет сын, которого назвали Филиппом. Режиссер тогда в четвертый раз стал отцом, ему был 71 год. У пары мог родиться еще один ребенок, но актриса перенесла выкидыш. Это случилось уже после того, как продюсера не стало в январе 2021 года.

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