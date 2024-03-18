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Участницу шоу «Мастер Кондитер» выгнали из-за торта в стиле хоррор

Шеф-повар Агзамов заявил, что участница «Мастер Кондитер» перешла грань тортом

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Кадр из шоу «Мастер Кондитер»/Телеканал «Пятница»

Шеф-повар и ведущий телешоу «Мастер Кондитер» Ренат Агзамов возмутился тортом, который сделала участница проекта и победительница третьего сезона Наталья Зыкова. Видео опубликовано на сайте телеканала «Пятница».

«За «вау-эффект» моя оценка — кол, и за тематику я ставлю кол. Это несъедобно, это некрасиво. Для меня здесь пройдена некая грань, которую нельзя переходить», — заявил эксперт.

Зыкова рассказала на проекте, что создала кондитерское изделие по мотивам русской народной сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Перед тем, как поднести торт жюри проекта, участница а капелла исполнила фрагмент оперы Римского-Корсакова «Снегурочка». Соведущая Агзамова Ольга Вашурина, увидев торт, произнесла фразу: «Что заказывали, то и получили, господа». При этом приглашенная гостья, продюсер Анна Кораблева посчитала крутым дизайн десерта в стиле хоррор.

В января 2023 года участница телешоу «Кондитер» Татьяна Баскова призналась, что Ренат Агзамов за пределами сцены отличается приятным и дружелюбным характером. Она заявила, что считала телеведущего грубым и злым. Однако, по словам Басковой, при общении с Агзамовым у нее складывалось впечатление, будто они старые знакомые.

Ранее экс-участница «Голоса» (организация включена Минюстом в список иноагентов) расплакалась из-за фонограммы на концерте.

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