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82-летняя актриса Алентова не могла перестать плакать на прощании с Ширвиндтом

«Утро.ру»: актрисе Вере Алентовой стало плохо на прощании с Ширвиндтом

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Народная артистка России Вера Алентова «едва держалась на ногах» на церемонии прощания с российским и советским актером Александром Ширвиндтом. Об этом сообщает «Утро.ру».

Издание отмечает, что на помощь звезде фильма «Москва слезам не верит» пришла дочь Юлия Меньшова: она посадила 82-летнюю артистку на стул рядом с родственниками Ширвиндта. Алентова, заявляет «Утро.ру», постоянно плакала.

Церемония прощания состоялась накануне в московском Театре сатиры. Проститься с артистом также пришли Владимир Винокур, Игорь Золотовицкий, Амаяк Акопян, Константин Райкин, Юрий Назаров, Валерий Баринов.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет. Он известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Трое в лодке, не считая собаки». В 2000-2021 годах являлся художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

Недавно Филипп Киркоров эмоционально рассказал о последней встрече с актером Александром Ширвиндтом. Он заявил, что верил в выздоровление актера. Киркоров признался, что знал советского артиста с детства, так как жил с ним в одном доме. Он назвал Ширвиндта своим старшим товарищем, учителем и наставником.

Ранее Иван Ургант пришел на прощание с Ширвиндтом.

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