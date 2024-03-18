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В Музее Виктории и Альберта Тэтчер сравнили с Гитлером

В Лондоне в музее на выставке британского юмора экс-премьера Тэтчер сравнили с Гитлером

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Dominique Mollard/AP

В Лондоне в Музее декоративно-прикладного искусства Виктории и Альберта фигуру бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер сравнили с Адольфом Гитлером. Об этом сообщает Daily Mail.

На выставке об истории британского юмора в экспликации, посвященной юмористическому шоу «Точная копия», первую женщину-премьера страны назвали «современной злодейкой».

«С годами образ зла в кукольном спектакле переместился от дьявола к непопулярным личностям, включая Адольфа Гитлера, Маргарет Тэтчер и Усаму бен Ладена — современных злодеев», — говорится в подписи под куклой Тэтчер.

Представители консервативной партии раскритиковали музей, возглавляемый лейбористом Тристрамом Хантом. По их мнению, министерство культуры должно приостановить финансирование музея.

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