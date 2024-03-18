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Бэнкси посвятил новую работу деревьям

Уличный художник Бэнкси представил новую работу в Лондоне

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banksy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Уличный художник Бэнкси представил новую работу в Лондоне. Как сообщает The Guardian, новый арт-объект он посвятил деревьям.

Мурал располагается в парке Финсбери и представляет собой рисунок женщины в полный рост со шлангом, расположенный на жилом доме. Также на стене почти в полную высоту дома художник сделал разводы зеленой краски.

Рисунок располагается за большим деревом, которое недавно подвергли обрезке для лучшего роста кроны. Зеленые пятна имитируют крону дерева.

«У работы интересное и простое послание, удобное расположение. Она впечатляет сразу. С Бэнкси контекст — это все», — прокомментировал новый мурал художника эксперт по искусству Джеймс Пик.

Накануне стало известно, что судебный скандал может заставить художника Бэнкси раскрыть свое настоящее имя.

По данным британского издания, два коллекционера произведений искусства Ники Кац и Рэй Хауз подали в суд на компанию художника Pest Control из-за ее отказа подтвердить подлинность одного из его изображений. Речь идет о самой скандальной работе Бэнкси — гравюре Monkey Queen («Королева обезьян») с изображением украшенного драгоценностями примата, стилизованным под фото Елизаветы II.

Ранее режиссер «Игр разума» Рон Ховард объяснил, почему запрещал дочери сниматься в кино.

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