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Джон Бон Джови может уйти со сцены после перенесенной операции

Певец Бон Джови не восстановился после перенесенной операции на связках

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Певец Джон Бон Джови не исключает, что может уйти со сцены после перенесенной операции на связках. Его цитирует The Hollywood Reporter.

По словам артиста, он все еще не восстановился после операции, которую ему провели в 2022 году на атрофированной связке. Поэтому он сомневается, что сможет отправиться на гастроли с новым альбомом своей группы «Forever».

«Насчет тура не знаю. Я бы хотел отправиться на гастроли в следующем году, но я все еще восстанавливаюсь», — сказал он.

Сейчас, добавил Бон Джови, он может спеть только одну песню за день.

«А мне нужно, я хочу и желаю петь два с половиной часа подряд по четыре дня в неделю, месяцами. И работаю над этим», — сказал он.

Накануне австралийский режиссер, шестикратный обладатель кинопремии «Оскар» Питер Уир подтвердил, что ушел из кино.

«Почему я покончил с кино? Потому что, проще говоря, у меня нет больше сил и энергии этим заниматься», — сказал он.

Ранее Мира Сорвино рассказала, как Харви Вайнштейн испортил ее карьеру.

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