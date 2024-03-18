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В Москве началось прощание с Ширвиндтом

В Театре сатиры в Москве началось прощание с актером Александром Ширвиндтом

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Илья Питалев/РИА Новости

В московском Театре сатиры началась церемония прощания с народным артистом России, актером и режиссером Александром Ширвиндтом. Об этом сообщает ТАСС.

Гроб с телом артиста установлен на сцене театра, люди несут к нему цветы. Проститься с артистом, в частности, пришли Владимир Винокур, Игорь Золотовицкий, Амаяк Акопян, Константин Райкин, Юрий Назаров, Валерий Баринов. Также рядом стоят венки, один из которых прислал президент РФ Владимир Путин.

Также на прощание с актером пришел телеведущий и юморист Иван Ургант вместе с супругой Татьяной Кикнадзе. Артист пришел к театру в черном пиджаке, водолазке и брюках, в руках Ургант нес букет цветов. В дверях телеведущий встретился с певцом Филиппом Киркоровым, который выходил в тот момент из театра.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет. Он известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Вокзал для двоих». В 2000-2021 годах являлся художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

Ранее Иван Ургант заявил, что всегда хотел быть похожим на Ширвиндта.

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