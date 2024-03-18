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Иван Ургант пришел на прощание с Ширвиндтом

Телеведущий Иван Ургант с женой пришел на прощание с Александром Ширвиндтом

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Телеведущий и юморист Иван Ургант пришел в Театр сатиры на прощание с актером Александром Ширвиндтом вместе с супругой Татьяной Кикнадзе. Видео с места публикует «СтарХит».

Артист пришел к культурному учреждению в черном пиджаке, водолазке и брюках, в руках Ургант нес букет цветов. В дверях телеведущий встретился с певцом Филиппом Киркоровым, который выходил в тот момент из театра.

У Урганта и Кикнадзе двое общих детей: старшую девочку супруги назвали в честь ее прабабушки народной артистки РСФСР Нины Ургант, а младшей дали имя Валерия, так звали мать телеведущего. Также у Натальи Кикнадзе есть 25-летний сын Нико и 22-летняя дочь Эрика от предыдущего брака. Шоумен неоднократно говорил, что воспитывал их как родных.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет. Он известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Вокзал для двоих». Активно работал на эстраде как режиссер и конферансье. В 2000-2021 годах являлся художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

Ранее Иван Ургант заявил, что всегда хотел быть похожим на Ширвиндта.

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