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Продюсер рассказал, в каких сферах бизнеса преуспевают звезды

Продюсер Горжанкин: знаменитости успешны в строительстве и коммерческой недвижимости

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Звезды нечасто преуспевают в сфере предпринимательства, поделился мнением продюсер, эксперт по связям с общественностью Вадим Горжанкин. Его цитирует «Вечерняя Москва».

«Одно дело бизнес-идею придумать, а другое — ее продвигать, поддерживать и развивать», — объяснил этот феномен он.

По словам Горжанкина, звезды бывают успешны в строительстве жилья и коммерческой недвижимости, приобретении недвижимости и сдаче ее в аренду.

Накануне знакомая певицы Аллы Пугачевой рассказала, что певица удивилась доходам от выпуска ее нового альбома на цифровых площадках.

«Только на одной музыкальной российской платформе за два дня она заработала на скачиваниях нового альбома более 20 млн рублей. И это только на одной цифровой площадке, а их у нас немало», — заявила женщина.

Ранее Элизабет Херли рассказала, как снималась в откровенных сценах у сына.

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