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«По моей инициативе»: Наталья Еприкян о закрытии шоу «Comedy Woman»

Юмористка Наталья Еприкян призналась, что поддержала закрытие шоу «Comedy Woman»

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Пресс-служба спектакля

Юмористка и экс-ведущая шоу «Comedy Woman» Наталья Еприкян в интервью YouTube-проекту GlumOFF рассказала, что поддержала закрытие юмористической передачи.

«Я вообще долгое время не понимала, что мне делать дальше, потому что шоу закрылось. В том числе и по моей инициативе. Обстоятельства так сложились… Потом случился ковид — и я просто отдохнула от всего. Мне даже в голову не приходило что-то делать, думать, что будет дальше», — отметила Еприкян.

Сейчас артистка живет в Армении, где пробует себя в создании сериалов. Еприкян начала с жанра мокьюментари и написали сценарий про своего друга Арсена Григоряна, которого она считает очень добрым, интересным и веселым человеком. По словам артистки, за долгое время работы и жизни в России она отвыкла от солнечной погоды.

«В Москве у меня всегда закрыты окна. А здесь мне нравится размеренное утро, меня никто не торопит. Я разленилась, конечно. Все меняется. Почему бы и так не пожить», — резюмировала Еприкян.

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