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Яна Чурикова возмутилась поведением звезды «Фабрики звезд» после слов о неудачной карьере

Телеведущая Яна Чурикова удивилась нежеланию Терлеевой петь у нее на интервью

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FAMETIME TV/YouTube

Телеведущая Яна Чурикова на своем YouTube-канале призналась, что не понимает поведения экс-участницы «Фабрики звезд» Елены Терлеевой.

«Я общалась с директором артистки, мы уже даже выбирали песни. Месяцы ушли на то, что сначала артистка не может, потому там какие-то проблемы. Я говорила: «Приходи, расскажи свою версию событий, объясни, где я не права, спой, люди хотят услышать твой вокал», — вспомнила Чурикова.

Она уточнила, что Терлеева обиделась на нее из-за слов о неудачно сложившейся после телешоу карьере. Телеведущая указала, что многие поклонники бывшей «фабрикантки» раскритиковали артистку за нежелание прийти к Чуриковой на интервью, Терлеевой даже пришлось закрыть комментарии на своей странице. Тем не менее артистка так и не решилась выступить на шоу телеведущей, после чего Чурикова прекратила попытки достучаться до звезды.

«Я должна была стучать дальше в закрытую дверь? Что я должна была сделать? Униженно валяться в ногах и говорить: «Нет, ты великая, давай все-таки споем». Я считаю — нет», — резюмировала она.

Ранее Mia Boyka сняла маску Арлекина после разоблачения на телешоу.

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