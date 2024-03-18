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Mia Boyka сняла маску Арлекина после разоблачения на телешоу

Певица Mia Boyka пряталась в костюме Арлекина на вокальном телешоу «Маска»

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Кадры из шоу «Маска»/НТВ

Члены жюри шоу «Маска» раскрыли певицу Mia Boyka, которая выступала на телепроекте в костюме Арлекина.

В рамках проекта номинантами на вылет оказались Щенок, Кот и Арлекин. До выступления Boyka пожаловалась на боль в животе и раскрыла свой пол членам жюри. Приглашенным гостем был Сергей Лазарев, с которым артистка ранее выступала дуэтом, он уверенно назвал имя звезды после ее выступления. При этом певица не удивилась тому, что Лазарев ее узнал, так как она предчувствовала такой исход. В ответ на это певец посоветовал ей не расстраиваться из-за поражения раньше времени.

«Пускай это будет тебе уроком. Во-первых, никогда не надо проигрывать заранее и готовиться к проигрышу. Во-вторых, мы с тобой спели дуэтом, поэтому я не мог никак тебя не разгадать по голосу», — улыбнулся Лазарев.

Mia Boyka поддержал и председатель коллегии жюри Филипп Киркоров, который добавил, что голос артистки уже знает вся Россия.

Ранее Артем Качер заявил, что подыграл приставшей к нему Самбурской на «Маске».

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