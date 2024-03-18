Назван лидер кинопроката в России и СНГ за выходные

Картина «Онегин» от режиссера Сарика Андреасяна вновь возглавила прокатный рейтинг в России и странах СНГ, заработав 170,5 млн рублей за прошедшие выходные. Эти данные были опубликованы на портале kinobusiness.com за период с 14 по 17 марта.

Фильм «Онегин» является экранизацией одного из самых известных произведений Пушкина, рассказывающим о жизни утомленного светской аристократии Евгения Онегина и его отношениях с семьей Лариных. При создании фильма было отказались от компьютерной графики, а атмосфера была воссоздана на месте съемок в Санкт-Петербурге и его окрестностях, где проживал сам Пушкин. За адаптацию текста отвечал сценарист Александр Гравицкий. В главных ролях снялись Лиза Моряк, Виктор Добронравов, Денис Прытков и Владимир Вдовиченков.

На втором месте в рейтинге оказалась заключительная часть франшизы «Лед» от Юрия Хмельницкого, собравшая 59,7 млн рублей. Фильм рассказывает историю девочки Нади, которая стала фигуристкой и мечтает о победе на «Кубке льда», как ее мама. Главные роли исполнили Степан Белозеров, Анна Савранская, Александр Петров и Мария Аронова.

Третью строчку заняла военная драма Ильи Казанкова «Позывной «Пассажир», собравшая 57,5 млн рублей. Фильм является экранизацией романа Александра Проханова о событиях на юго-востоке Украины. Главную роль исполнил Антон Шагин, а также в картине снялись Алексей Шевченков, Сергей Горобченко, Надежда Маркина и другие.

Часть прибыли от проката фильма будет направлена на помощь бойцам на передовой.

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