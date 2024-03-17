Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ксения Бородина рассказала об отношениях с Фриске

Телеведущая Бородина заявила, что знает о Фриске по рассказам Орловой

close
100%
borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не была знакома с певицей Жанной Фриске.

Бородина рассказала, что много слышала о Фриске от общей близкой подруги Ольги Орловой. Также, по словам телеведущей, артистка была в гостях у ее отчима на Капри.

«Но я помню, как писала пост поддержки, как мне было жаль, что человек болел, а ее фото по всему интернету распространили. Как стали обсуждать ее болезнь, пиариться на ее имени», — поделилась телеведущая.

В 2013 году Фриске диагностировали рак головного мозга. Артистка несколько лет боролась с болезнью. Все это время за ней ухаживали и поддерживали родственники и Ольга Орлова. 15 июня 2015 года певицы не стало.

В феврале 2024 года в TikTok и Instgram начинали набирать популярность видео, снятые блогерами под песню Жанны Фриске. На тренд обратили внимание Peopletalk. Лидеры мнений берут за основу фрагмент песни «Брюнетки и блондинки». Все ролики объединяет идея высокой самооценки и любви к себе.

В конце 2023 года композиция российской певицы Кати Лель «Мой мармеладный» стала вирусной в TikTok: под песню иностранки, одетые в шубы и шапки-ушанки, танцевали «джагу-джагу».

Ранее сестра Фриске рассказала о комплексах из-за певицы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами