Ксения Бородина рассказала об отношениях с Фриске

Телеведущая Ксения Бородина призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не была знакома с певицей Жанной Фриске.

Бородина рассказала, что много слышала о Фриске от общей близкой подруги Ольги Орловой. Также, по словам телеведущей, артистка была в гостях у ее отчима на Капри.

«Но я помню, как писала пост поддержки, как мне было жаль, что человек болел, а ее фото по всему интернету распространили. Как стали обсуждать ее болезнь, пиариться на ее имени», — поделилась телеведущая.

В 2013 году Фриске диагностировали рак головного мозга. Артистка несколько лет боролась с болезнью. Все это время за ней ухаживали и поддерживали родственники и Ольга Орлова. 15 июня 2015 года певицы не стало.

В феврале 2024 года в TikTok и Instgram начинали набирать популярность видео, снятые блогерами под песню Жанны Фриске. На тренд обратили внимание Peopletalk. Лидеры мнений берут за основу фрагмент песни «Брюнетки и блондинки». Все ролики объединяет идея высокой самооценки и любви к себе.

В конце 2023 года композиция российской певицы Кати Лель «Мой мармеладный» стала вирусной в TikTok: под песню иностранки, одетые в шубы и шапки-ушанки, танцевали «джагу-джагу».

Ранее сестра Фриске рассказала о комплексах из-за певицы.