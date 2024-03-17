Яна Чурикова объяснила, почему не ведет «Новую Фабрику звезд»

Телеведущая Яна Чурикова призналась в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу», что не ведет «Новую Фабрику звезд» из-за проекта «Голос».

Чурикова объяснила, что является ведущей программы «Голос» на Первом канале, поэтому не может вести передачи на конкурентных каналах.

Чурикова призналась, что отказалась от работы в «Новой Фабрике звезд» в 2017 году из-за конфликта интересов. На тот момент она возглавляла MTV.

«Сейчас пункт первый — меня бы не позвали. Пункт второй — я бы не пошла. Это разные каналы, разные холдинги. И это непримиримая конкуренция. Речи о том, чтобы я вела что-то на ТНТ в производстве «Вайт Медиа» не существует по определению», — рассказала телеведущая.

Первый отчетный концерт «Новой Фабрики звезд» вышел на ТНТ 3 марта. После этого участники шоу отправились в дом, где им предстоит жить, творить и учиться в ближайшие месяцы. В первую пятерку участников проекта попали сын Тины Канделаки Лео, участница проекта «Искра» Яндекс Музыки Дарья Кочнева, сын шансонье Михаила Круга Александр, джазовая певица Мария Гордеева и алтайский самородок Никита Уфимцев.

Ранее Яна Чурикова оценила перезапуск «Фабрики звезд».