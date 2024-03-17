Вдова Пьера Нарцисса раскрыла, будет ли подписывать брачный контракт с новым мужем

Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева рассказала в беседе с изданием «СтарХит», что не планирует заключать брачный контракт с музыкантом Евгением Шахраем.

Калачева призналась, что она и супруг нормально относятся к подобным договорам, однако не считают их необходимыми. Артистка заявила, что она с мужем любят друг друга и готовы «отдать друг другу все».

«Что касается других, то, возможно, для них это подстраховка. Нам незачем подстраховываться. У нас до встречи друг с другом все и так было хорошо в материальном плане. Все, что мы бы ни делали, — наше общее», — поделилась вдова Нарцисса.

8 декабря стало известно, что Калачева вышла замуж за Шахрая, который старше женщины на 23 года. 9 декабря вдова Нарцисса сообщила, что планирует сыграть свадьбу 31 мая 2024 года.

Калачева рассказала, что знакома с Шахраем очень давно. По словам девушки, возлюбленный был всегда рядом, но она никогда это не замечала. Они пересекались на различных концертах и мероприятиях. Композитор был другом Нарцисса.

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