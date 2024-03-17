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Яна Чурикова оценила перезапуск «Фабрики звезд»

Телеведущая Яна Чурикова заявила, что «Новая Фабрика» не вызывает ностальгии

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Яна Чурикова заявила в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу», что «Новая Фабрика звезд» не вызывает чувства ностальгии.

Чурикова заявила, что от оригинального проекта в новом осталась только концепция исполнения со звездой. Телеведущая считает, что неправильно подходить к новому шоу по меркам старого, так как времена изменились. По ее словам, на данный момент появилось множество шоу с похожими идеями.

«Ты даешь перекормленному зрителю старый ностальгический лейбл и говоришь: «Чуваки, будет «Фабрика звезд». Но ты называешь ее «новой», то есть таким образом ты, как производитель, снимаешь с себя ответственность, что продашь им то же самое, от чего у него радостно польются ностальгические слезки. Нет, это новое лекарство», — заявила телеведущая.

Чурикова считает, что «Новая Фабрика звезд» не получит статус «легендарный», однако станет «еще одним крепким продуктом».

Первый отчетный концерт «Новой Фабрики звезд» вышел на ТНТ 3 марта. После этого участники шоу отправились в дом, где им предстоит жить, творить и учиться в ближайшие месяцы. В первую пятерку участников проекта попали сын Тины Канделаки Лео, участница проекта «Искра» Яндекс Музыки Дарья Кочнева, сын шансонье Михаила Круга Александр, джазовая певица Мария Гордеева и алтайский самородок Никита Уфимцев.

Ранее звезда «Фабрики» вернулась из Израиля в Россию.

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