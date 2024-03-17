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Филипп Киркоров набил на пальцах «Короля» и показал тату во всю спину

Певец Филипп Киркоров похвастался татуировкой с самим собой на всю спину

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Певец Филипп Киркоров на шоу «Это нормально?» показал татуировку с изображением самого себя размером на всю спину.

В рамках юмористической программы артист разделся и показал огромную татуировку на спине, на которой можно разглядеть лицо Киркорова, огромные крылья, вензеля, а также несколько темных линий, сложенных в цельный рисунок. Помимо этого, артист набил себе дракона на тыльную сторону ладони как память об участии в шоу «Сокровища императора». Также певец сделал тату со словом «King» на пальцах, которая отсылает к его прозвищу «короля» поп-сцены.

16 февраля сообщалось, что Филипп Киркоров появился в тизере первого выпуска пятого сезона шоу «Маска» в другом образе. Он отказался от пестрых нарядов со стразами и выбрал более строгий черный костюм. Также Киркоров надел черный парик и очки для зрения. Тогда певец впервые появился с новым имиджем. Он решил его изменить, чтобы вернуть лояльность публики.

Ранее Лолита рассказала, как участники «голой вечеринки» общались между собой после скандала.

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