Лолита рассказала, как участники «голой вечеринки» общались между собой после скандала

Певица Лолита в интервью YouTube-каналу «Повесточка» призналась, что Настя Ивлеева чувствовала свою вину за скандал на «голой вечеринке».

«Мы общаемся все (гости вечеринки. — «Газета.Ru»), но не часто. На следующий день с утра каждый друг другу позвонил и спросил: ''Ну ты как?'' Первой позвонили мне. Настя очень чувствовала свою вину, хотя она является лицом вечеринки, а не организатором», — вспомнила Лолита.

Она считает, что вечеринка спровоцировала такой скандал из-за непростой ситуации в стране. Лолита убеждена, что если бы был официальный запрет на развлекательные мероприятия определенного характера, никто из звезд не стал бы пререкаться с законом. Лолита посетовала, что из-за бойкота многие ее сотрудники остались без работы. По мнению артистки, лучше бы ее заставили выплатить определенный штраф.

«Как налогоплательщик я гораздо привлекательнее. Лучше бы сказали: платите штраф за неприличное поведение и плюс с каждого концерта отправляете, вот счет. Чтобы вы знали, как себя вести!» — резюмировала исполнительница.

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