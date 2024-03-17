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Жена Петросяна поделилась деталями рождения дочери

Жена Петросяна Брухунова призналась, что дочь юмориста родилась в прошлом году

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bruhunova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, что дочь телеведущего родилась в прошлом году. Этим женщина поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Когда я буду готова поделиться подробной информацией, я обязательно это сделаю», — добавила супруга артиста.

Она поблагодарила каждого, кто заметил этот факт, не стал говорить о нем публично. Брухунова заявила, что это было важно для нее в «такой волшебный момент».

13 марта сообщалось, что Евгений Петросян вновь стал отцом. Татьяна Брухунова рассекретила рождение второго ребенка в свой день рождения, опубликовав семейное фото в соцсетях. Имя дочери пара раскрывать не стала. В 2023 году в сети появились слухи, что Брухунова вновь беременна, однако женщина их опровергла.

Брухунова стала пятой супругой шоумена, пара официально оформила отношения в декабре 2019 года. Они скрывали, что ждут рождения общего ребенка, и только в сентябре 2020 года Петросян опубликовал фото с шестимесячным мальчиком — его назвали в честь отца артиста Вагана Межлумовича.

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