Кологривый устроил скандал на фан-встрече: «Привыкли просирать все»

Актер Никита Кологривый поругался с организаторами фан-встречи с ним в Новосибирске. Об этом сообщает издание НГС.

«Вынужден покинуть этот замечательный кинотеатр, потому что здесь не умеют встречать гостей, к сожалению. <...> Я сделаю фан-встречу и организую. Мы с вами все встретимся там и избежим хозяев, которые панибратски к тем людям, которых я привез, чтобы они кино развивали в Новосибирске», — возмущенно говорил актер.

Посетивший родной город Кологривый подытожил свою речь фразой: «У нас привыкли просирать все кино, вот и просирают». В пресс-службе Корпорации развития Новосибирской области рассказали, что у руководства кинотеатра «Победа» случилось недопонимание с одним из членов команды Кологривого. Конфликт удалось уладить, и актер вернулся на фан-встречу. Причина скандала неизвестна.

Недавно Кологривый признался, что родители не сразу поверили в то, что актер сможет добиться успехов на актерском поприще. Он заявил, что ему пришлось вытерпеть все родительские унижения, прежде чем стать артистом. Затем актер посоветовал не говорить детям фразы наподобие: «Не надо никуда ехать» и «Не получится».

Ранее Волочкова пришла на выборы и устроила автограф-сессию для сотрудников комиссии.