Прилучный снялся вместе с женой в комедии «Неприличные гости»

Актер Павел Прилучный поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) трейлером комедии «Неприличные гости», в которой сыграл вместе с супругой Зепюр Брутян.

«Мы играем семейную пару», — написал артист, добавив улыбающийся эмодзи.

Он добавил, что был рад также снова сниматься в кино с Максимом Лагашкиным, Екатериной Сутуловой, Владимиром Сычевым и Яниной Студилиной. Актер подчеркнул, что «Неприличные гости» выйдут 25 апреля 2024 года и понадеялся, что зрителям понравится «веселая история» фильма.

До этого Прилучный заявлял, что ему нравится сниматься вместе с супругой. Он назвал «счастьем» совместную работу с Брутян.

В настоящее время Прилучный живет с новой 27-летней избранницей Зепюр Брутян в Подмосковье. Они познакомились во время съемок фильма «В клетке» и поженились в августе 2022 года. В апреле 2023-го Прилучный стал отцом в третий раз, у него родился сын. Недавно актер рассказывал, что они живут как обычная семейная пара — Брутян следит за детьми и хозяйством, а Прилучный ездит на работу. Свободное от съемок и спектаклей время актеры проводят дома, при этом звезда «Мажора» до сих пор устраивает для возлюбленной романтические свидания.

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