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Сеть пивных Розенбаума оплатит свыше 380 тыс. рублей долгов

Shot: бард Розенбаум проиграл суд петербургским коммунальщикам на 385 тыс. руб.

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Сеть пивных «Толстый фраер» певца Александра Розенбаума проиграла суд «Невскому экологическому оператору». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Канал отмечает, что арбитражный суд Петербурга полностью удовлетворил иск коммунальщиков на 385 тыс. рублей к бизнесу барда. Они решили пойти в суд после того, как у компании Розенбаума накопился долг за вывоз отходов и электричество. Представители «Толстого фраера» на суде заявляли, что сумма накопилась в период пандемии коронавируса, когда заведение не работало — и именно поэтому они не считали себя должниками, ведь не пользовались услугами коммунальщиков. В то же время Shot отмечает, что долг накопился с января 2022 года по февраль 2023 года.

В суде Петербурга не согласились с доводами «Толстого фраера», но затем компания подала апелляцию, пытаясь оспорить решение. При этом вскоре бизнес певица отказался от дальнейших разбирательств и согласился оплатить долг. Сейчас, отмечает Shot, в Санкт-Петербурге открыто шесть заведений Александра Розенбаума, а в прошлом году сеть пивных отметила 20-летнюю годовщину.

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