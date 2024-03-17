Бруно Марс должен казино $50 млн: «По сути он им принадлежит»

Певец Бруно Марс оказался должен одному из главных казино в Лас-Вегасе $50 млн. Об этом сообщает Complex.

По словам инсайдеров, теперь 38-летний исполнитель «по сути принадлежит» площадке. В 2016 году он заключил с казино сделку, в рамках которой мог бы зарабатывать ежегодно $90 млн, но теперь певец отдает все заработанные за выступления деньги как долг.

Издание отмечает, что Бруно Марс уже рассказывал о своем пристрастии к азартным играм в давнишнем интервью. Исполнитель признавался, что играл «задолго до того, как стал знаменитым». Впервые он посетил казино в 19 лет.

«Я помню свою первую ставку, у меня дрожала рука, и какой-то парень обозвал меня и поставил меня в неловкое положение», — рассказывал артист.

Он вспомнил, что во время своей самой первой игры потерял $100.

В марте нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Бразилии Неймар в эфире одного из стримов проиграл €1 млн в онлайн-казино.

До этого российский боец смешанного стиля (MMA) Вартан Асатрян проиграл $200 тыс. в сочинском казино.

Ранее звезда Comedy Woman рассказала, где проживает после переезда из РФ.