Адвокат объяснил, какие ограничения ждут Ефремова в случае УДО

Адвокат Андрей Некрасов заявил в беседе с «Пятым каналом», что актер Михаил Ефремов может стать невыездным на время испытательного срока по УДО.

Некрасов рассказал, что в случае условно-досрочного освобождения Ефремов будет обязан исполнять условия, определенные судом. По его словам, артист будет должен следить за своим поведением и не участвовать в конфликтах.

«То есть тут ничего сверхъестественного: как мы в обычной жизни должны воздержаться от такого противоправного поведения, так и он, в особенности, если не хочет вернуться в места не столь отдаленные», — пояснил адвокат.

По словам Некрасова, у людей с судимостью часто возникают сложности с поиском работы. Он предположил, что у артиста их не будет, так как его сфера деятельности связана с культурой и театром.

4 марта Telegram-канал Mash сообщил, что руководство белгородской колонии, где сейчас находится актер Михаил Ефремов, согласовало ходатайство о его УДО. Теперь документы отправили в Алексеевский суд Белгородской области.

В тот же день в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний опровергли информацию о ходатайстве об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова.

Ранее сестра Михаила Ефремова получила инфаркт после пластики.