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Лолита пожертвовала деньги в храм в Мелитополе после скандальной вечеринки

Певица Лолита внесла первый взнос для росписи храма в Мелитополе

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Лолита Милявская/Telegram/Запорожская епархия УПЦ

Певица Лолита Милявская сообщила в Telegram-канал, что внесла первый взнос для росписи храма во имя Георгия Победоносного в Мелитополе Запорожской области.

Милявская отметила, что художник начнет работу над храмом через две недели. По словам артистки, церковь часто посещают солдаты, сотрудники МЧС и их близкие приходят за благословением и добрым словом к отцу Максиму.

«Как иногда нужно поставить свечу за здравие, за успокоение души... А я привыкла ставить еще за здравие и недоброжелателям. С меня это снимает иногда возникающую бурю ненужных страстей. Мир нашему Дому. С Богом Жить Легче», — заявила артистка.

В декабре стало известно об отменах концертов Милявской после «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. Артистка просила за нее не переживать, так как с ней все в порядке.

14 февраля Лолита Милявская заявила, что общественники требуют отменить ее концерты, так как она якобы «недостаточно раскаялась». Артистка рассказала, что на протяжении нескольких лет выступала в госпиталях во время разных вооруженных столкновений, видела «разные степени увечья» и покупала аппаратуру для больниц.

Ранее Лолита раскрыла, поедет ли в Донбасс после «голой» вечеринки.

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