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Фанаты Волочковой сломали дверь на спектакле балерины

Балерина Волочкова сообщила, что ее поклонники сломали дверь на спектакле

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что поклонники сломали дверь во время ее спектакля «Одержимость».

Волочкова заявила, что на постановку пришло намного больше людей, чем она ожидала. Артистка пообещала решить проблему с дверью. Она отметила, что подобный инцидент происходит не в первый раз.

«Но это очень священный театр «Золотое кольцо». И к завтрашнему дню эти двери будут восстановлены. Главное. Вам понравилось шоу? Это вопрос к тем, кто присутствовал. Придется повторить на бис», — написала танцовщица.

В феврале Анастасия Волочкова заявила, что все мужчины от нее теряют голову, и поэтому у нее было много романов, в том числе — с женатыми. Своей самой главной любовью в жизни танцовщица назвала миллиардера Сулеймана Керимова.

Говоря о романах с женатыми мужчинами, Волочкова заявила, что для нее было важно, чтобы мужчина восхищался ее творчеством, возлагал к ее ногам «бриллианты, цветы, яхты и самолеты». В том же месяце артистка заявляла, что еще находится в поисках идеального мужчины.

Ранее Анастасия Волочкова объяснила, почему мужчинам нравится ее шпагат.

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