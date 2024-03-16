Писатель Поляков рассказал о работе с Ширвиндтом

Писатель Юрий Поляков назвал художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта ценным подарком для зрителей и мечтой драматурга. Об этом он сообщил в беседе с kp.ru.

Поляков заявил, что с точки зрения театральной сферы Ширвиндт был человеком «старой школы», который хорошо знал литературу и драматургию. По словам писателя, актер «с нескольких реплик» в пьесе, понимал, что перед ним.

По мнению Полякова, главным достоинством художественного руководителя заключается знание, чего он хочет. Он заявил, что Ширвиндт обладал таким качеством.

«Потому что большинство этих товарищей не знают, чего они хотят, не понимают, что такое драматургия, не способны отличить хорошую пьесу от плохой. Они живут в мире своих мейерхольдовских грез. И начинают морочить голову драматургу», — отметил Поляков.

Поляков вместе работал с Ширвиндтом над пьесами «Чемоданчик», «Женщины без границ», «Homo erectus».

Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет.

Ранее Безруков вспомнил, как удивил Ширвиндта пародией на Ельцина и Жириновского.