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Регина Тодоренко боялась показывать детей из-за аудитории

Телеведущая Тодоренко призналась, что боялась потерять аудиторию из-за детей

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reginatodorenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Регина Тодоренко призналась в беседе с журналом OK!, что боялась рожать и показывать своих детей из-за публики.

Тодоренко рассказала, что боялась потерять фанатов из-за материнства. Он объяснила, что ее целевой аудиторией были девушки лет 15-17. Телеведущая волновалась, что перестанет быть интересной. По словам блогерши, так и случилось после рождения детей.

«Я перестала быть им интересной, но зато у меня появился совершенно другой зритель — осознанные, мудрые женщины, которым 25–35 лет. Потихоньку я начала транслировать, что совсем по-другому себя чувствую», — поделилась телеведущая.

Регина Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым с 2019 года. Их свадьба прошла в итальянском городе Сорренто. В декабре 2018 года у них появился на свет первенец — Михаил. В июле 2022-го блогерша родила второго сына Мирослава.

Тодоренко отметила, что сейчас с ней происходят «глобальные трансформации». Она рассказала, что некоторые поклонники называют ее «тетя Регина».

«Я уже не та безудержная Регина-путешественница, которая ночевала на краю земли в племенах аборигенов, отправлялась на глубину Атлантического океана в батискафе, забиралась на кратер извергающегося вулкана, каждый раз рискуя жизнью. Сейчас я — жена и мама двоих детей, у меня появилась колоссальная ответственность», — рассказала блогерша.

Ранее Регина Тодоренко рассказала о ревности Топалова.

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