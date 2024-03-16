Бывшая солистка группы «Мираж» упала на сцене и повредила ногу

Певица Наталия Гулькина сообщила в беседе с mk.ru, что упала во время сольного концерта в Петрозаводске.

Во время исполнения песни «Айвенго» каблук Гулькиной зацепился за накидку. Из-за этого 60-летняя певица упала. По словам артистки, танцоры сразу пришли на помощь, однако она решила «обыграть» падение и некоторое время выступала сидя. В итоге звезда повредила ногу, однако решила не обращаться к специалисту.

«Я все думала, что это не так серьезно. Но с собой не было ничего: ни бинтов, ни льда, да и никто не сообразил даже, поскольку сначала все было нормально, а в середине поездки нога стала сильно опухать. Я ехала в СВ, а ребята через несколько вагонов, поэтому все просто спали вначале», — поделилась певица.

На данный момент Гулькина восстанавливается. Она отметила, что, несмотря на травму, «попробует доковылять» до избирательного участка, чтобы отдать свой голос на выборах президента России.

В феврале Наталия Гулькина пожаловалась, что ей приходится работать из-за маленькой пенсии. Она уточнила, что не получает никаких надбавок, так как у нее нет звания заслуженной или народной артистки. По словам певицы, для этого нужно подавать документы в разные инстанции. Она рассказала, что несколько раз начинала этот процесс, но «до финала так и не дошла».

Ранее Наталия Гулькина из «Миража» объяснила, почему успех «Слова пацана» не помог ей в карьере.