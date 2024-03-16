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«Преклоняюсь перед женщинами»: Пресняков сделал признание на «Голосе»

Певец Пресняков признался, что преклоняется перед женщинами

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певец Владимир Пресняков сделал признание в восьмом выпуске 12-го сезона шоу «Голос» на Первом канале. Его цитирует News.ru.

Он оценил песню «Поговори со мною, мама», которую исполнили Анна Иванова и Виолетта Ткаченко. Артист сказал, что вместо того, чтобы слушать песню, любовался девушками.

«Я очень люблю женскую энергетику, женское начало во всем. Я просто преклоняюсь перед женщинами», — сказал он.

Кроме раскрытия женского начала в номере, он отметил талантливую аранжировку.

«Я забыл, что это песня. Просто слушал скрипку либо смотрел на красивых девчонок, восхищался ими», — заключил он.

Накануне Пресняков во время слепых прослушиваний на шоу «Голос» пошутил, что женщины не люди.

После слов одной из конкурсанток, понравившейся мужской части жюри, сыронизировала певица Zivert, она произнесла фразу: «Славу Богу, что нелюди не повернулись». Высказывание Zivert подхватил Пресняков, который добавил в шутку: «А девчонки — не люди».

Ранее директор Юлии Началовой рассказала о неисполнившейся мечте певицы.

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